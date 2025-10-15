Сомнительная слава: скандалы губернатора Самарской области Федорищева

Губернатор Самарской области Федорищев не может уволить главу района Жидкова

Скандальная история из Самарской области, где главу района грубо уволил местный губернатор. Стало известно, что чиновник Юрий Жидков после такой всероссийской славы загремел в больницу едва ли не в предынфарктном состоянии.

«Сейчас нахожусь в районной больнице, здоровье стабилизировалось. Спасибо всем, кто позвонил, поддержал», — рассказал глава Кинельского района Юрий Жидков.

В буквальном смысле камнем преткновения стало плачевное состояние мемориальной таблички, которая вообще случайно оказалась перед глазами и никакого отношения к ошибкам местной власти не имеет. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев расскажет, почему вся эта история зашла слишком далеко.

Быть губернатором приятно, но нелегко, особенно если хочешь, чтобы тебя как губернатора запомнили. Самарский глава, кажется, решил идти к славе простым путем.

За что уволен? За камень с мемориальной табличкой. Пожилой глава района, кажется, даже опешил и не нашел слов пояснить начальнику, что про этот камень ему просто не доложили. А сам мемориал уже построен. Глава района сейчас с гипертоническим кризом в больнице. Но все равно вынужден объясняться.

«Камень с мемориальной табличкой изначально был установлен на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны еще в 2018 году. Обелиск планово был возведен в 2022 году, с большой гордостью принимал участие в его открытии 5 мая, накануне Дня Победы. После открытия обелиска местные жители решили сохранить этот камень и перенесли его на территорию школы, о чем, признаться, я сам узнал только вчера», — написал Юрий Жидков в Telegram-канале.

«Там была табличка „Здесь будет воздвигнут обелиск павшим воинам-землякам, ушедшим на войну в 1941-1945-е годы“. Камень пролежал там до 2022 года. Проект готовился, финансирование ожидалось. И когда сам обелиск возвели, этот камень там остался. Он лежал тоже некоторое время», — рассказала педагог Ольга Петрухина.

Ну то есть понятно. Обелиск есть, камень не выкинули, просто перенесли на другое место. Конечно, глава района виноват. Не организовал оповещение о камне должным образом. Но человек все-таки и старше, и есть хотя бы этикет. Разве у чиновника в ранге губернатора недостаточны словарный запас, чтобы увольнять без мата? Тем более, что даже чисто юридически это не так просто делается.

«Депутатский корпус, по идее, может, как представительский орган, привлечь к ответственности с этической стороны главу субъекта. Но, конечно, это не повлечет какой-либо отставки. Это, скорее, история про имидж», — отметил юрист Владислав Калинин.

И ведь это не первый связанный с Федорищевым, скажем так, случай. То он подрезает крылья футбольному клубу «Крылья Советов». Что может и правильно, но можно было без эпатажа. То буквально месяц назад спускает собак на певца Егора Крида — за то, что у него девушки по сцене бегают полуодетые. Это что, губернаторское дело?

«Я просто прошу тебя, приедь в Самарскую область, не для концерта, сейчас не место и не время. Приедь в гости. И мы поговорим», — заявлял тогда Федорищев.

Поговорить-то можно о многом. Например о том, что Федорищеву за мат в общественном месте может грозить 15 суток. Или о том, что глава района сам не выдержал — собирается подать в отставку после больницы.

А вот остался же в памяти Герострат, что ради пиара поджег храм Артемиды в 356 году до нашей эры. Насколько ему понравилась бы такая слава — другой вопрос

