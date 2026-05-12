Следившая за россиянами американская компания уйдет из России

Элина Битюцкая
Переговоры с возможным покупателем уже идут.

Следившая за россиянами американская компания Niеlsеn уходит из России

Американская Nielsen, крупнейший независимый игрок на рынке потребительской аналитики, решила продать российский бизнес и покинуть страну. Об этом сообщили «Известия» в своем расследовании.

Главной причиной ухода стало вступление в силу новых законодательных ограничений. С 1 марта 2026 года запрещено заказывать исследования рынка у структур с долей иностранного участия более 20% и годовой выручкой свыше 800 миллионов рублей.

«Для Nielsen это де-факто означает невозможность продолжения работы в России в нынешней структуре», — пояснила партнер компании «Б1» Юлия Загорнова.

При этом финансовые показатели российской «дочки» резко пошли вверх. Выручка ООО «Нильсен Дэйта Фэктори» за 2025 год удвоилась и достигла трех миллиардов рублей, а чистая прибыль взлетела почти в четыре раза, до полутора миллиардов. Организация работает с 1994 года, поставляя данные о покупательских предпочтениях гигантам вроде X5, «Магнита», «Ленты» и Metro.

Параллельно сами ритейлеры активно развивают собственные аналитические сервисы — X5 запустила платформу Dialog X5, «Магнит» создал ИИ-ассистента на базе портала RS.Magnit, аналогичный проект RS.Lenta реализует и «Лента».

