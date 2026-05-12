Конфликты из-за границ на даче — едва ли не самая частая причина соседских ссор. Как законно заставить уважать чужие границы, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал адвокат в сфере СНТ Илья Данилушкин.

Как заранее обезопасить себя от споров с соседом на даче из-за границ участка

Главные оружия любого дачника — кадастр и выписка из ЕГРН. Сделать их просто:

1. Зайти на Публичную кадастровую карту Росреестра (платформа «Национальная система пространственных данных»);

2. Найти свой участок по адресу или кадастровому номеру;

3. Если рядом с участком написано «Без координат границ», значит, межевание не проводилось, и закрепленной границы как таковой нет.

Среди документов в порядке и под рукой должны быть еще свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и межевой план.

Чужой снег с соседской крыши на вашем участке

Также надо обратить внимание на расположение соседских построек. В дальнейшем на их крышах будет накапливаться снег и сходить, возможно, на чужой участок. Иногда «лавины» даже могут сносить стоящие рядом заборы.

«Много случаев, когда под такими завалами погибают собаки, жители, соседи, дети даже, не дай бог. И поэтому очень важно соблюдать эти нормы», — добавил эксперт.

Если хозпостройка стоит в метре от забора, скат крыши должен быть направлен на свой участок, чтобы дождь и снег не лились к соседям.

Стандарты можно резюмировать так:

Туалет должен быть размещен на расстоянии как минимум восьми метров от дома и колодца, а также не менее одного метра от забора;

Гараж можно располагать на расстоянии одного метра от границы участков;

Курятник надо отодвинуть от всех границ на четыре метра;

Баня и сарай должны быть отодвинуты от границ на один метр;

Кусты разрешено сажать не ближе, чем за один метр от забора, небольшие деревья — два метра, а большие — четыре.

Деревянные строения должны находиться дальше друг от друга, чем каменные. Если расстояние не соблюдено, риск пожара кратно возрастает.

А вообще еще на этапе покупки дачного участка важно разобраться, кому принадлежат близлежащие владения, потому что в СНТ отношения между соседями — неважно, дружеские или нет — все равно теснее, чем в городе.

«В первую очередь все строится на отношениях между людьми. Если отношения нормальные, люди умеют договариваться между собой, то тогда в дальнейшем практически не потребуется применение никаких юридических механизмов. То есть даже если где-то люди отходят от предусмотренных норм, люди находят общий язык, и конфликта никакого не случается», — пояснил Данилушкин.

Что делать, если сосед уже захватил часть дачного участка

С 1 марта 2025 года наличие в ЕГРН сведений о границах участков стало обязательным для большинства сделок с ними. Если границы не установлены, доказать, что именно сосед захватчик, будет крайне сложно.

«Часто бывает, что мы думаем, что у нас все в порядке с документами, у нас есть границы, а оказывается, что это не так. И прав оказывается наш сосед. <…> Вот есть условный забор, он изначально был между соседями поставлен неправильно. И приходит инженер, который, например, ленивый или не особо профессиональный, и он делает контроль земельного участка заказчика не по данным ЕГРН, а по так называемому фактическому землепользованию. То есть он замер проводит прямо по забору», — рассказал адвокат в сфере СНТ.

Так и получается, что у соседа есть схема — официальный документ, который подтверждает, что он ничего не нарушает. В этом случае первый шаг — не жалоба, а вызов кадастрового инженера для проведения межевания.

Если же границы зафиксированы в ЕГРН, а сосед их игнорирует, алгоритм действий следующий:

Фиксация нарушения — важно сделать фото и видео, попросить проживающих рядом быть свидетелями захвата, вызвать кадастрового инженера; Обращение в Росреестр или орган муниципального земельного контроля — к уведомлению нужно приложить фотографии и акт кадастрового инженера. Государственные инспекторы проведут проверку. Если факт самовольного занятия земли подтвердится, нарушителю выпишут предписание об устранении (сроком на шесть месяцев). Досудебная претензия — письменная претензия соседу с требованием в добровольном порядке вернуть границы в срок часто помогает избежать суда. Претензию нужно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить лично под подпись. Обращение в суд — к этому шагу прибегают, если предписание Росреестра и досудебная претензия не помогли. Иск подается в районный суд по месту нахождения участка (статья 304 Гражданского кодекса). В иске нужно требовать не только возврата земли и восстановления границ, но и возмещения убытков, если они были.

Из-за чего еще возникают споры с соседями на даче

Иногда дачники грешат тем, что расширяют свои владения не за счет соседа, а за счет «ничьей» земли — леса или территории общего пользования СНТ.

Земли лесного фонда

Расположение участка вблизи леса не дает разрешение прирезать его кусочек под картошку. Комитет лесного хозяйства регулярно патрулирует территории, и любое вторжение фиксируется.

Помимо штрафа такому дачнику также вменяется штраф за нарушение экосистемы.

«И самое печальное — если вы что-то располагали на таком земельном участке лесного фонда, например, складировали мусор, вам могут вменить штраф не только КоАП (административный штраф. — Прим. ред.). <…> Вы, нарушив лесное законодательство и использовав земельный участок, фактически нарушили экосистему вот этого конкретного маленького земельного участка», — предупредил Данилушкин.

Земли общего пользования СНТ

Территория за вашим забором (дороги, обочины) — это общая долевая собственность всех членов товарищества.

Сажать там картошку или ставить личный мангал нельзя без решения общего собрания. А получить такое решение сложно, так как эти земли обычно заняты дорогой.

Заборы

По умолчанию заборы внутри СНТ должны быть из сетки или другого прозрачного материала, чтобы не затенять соседнюю территорию, но не всем так нравится.

«Если соседи между собой договорятся, они могут по обоюдному согласию установить забор из другого материала — опять же, кому-то лицевая сторона, кому-то нет, либо сделать его двусторонним, чтобы с обеих сторон было красиво», — сказал адвокат.