Ювелирный перекус: два шпица съели золото хозяина на сотни тысяч

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Таиланде две собаки породы померанский шпиц проглотили золотую цепочку хозяина, стоимость которой исчисляется сотнями тысяч рублей. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Главный герой истории — 41-летний Наттапорн Руккачарт. У него живут три собаки: Шабу, Юджина и Соджу. Однажды перед сном мужчина оставил на стуле цепочку, не подозревая о последствиях.

Стоимость украшения оценивалась в 210 тысяч батов, это примерно 480 тысячам рублей. Утром владелец проснулся от криков своей девушки, которая застала Шабу и Юджина за поеданием драгоценного металла.

Животные успели проглотить фрагменты цепи на сумму около 140 тысяч батов (порядка 320 тысяч рублей), прежде чем их удалось остановить.

Вскоре после трапезы состояние четвероногих ухудшилось, у них началась рвота. Обеспокоенные хозяева немедленно доставили питомцев в ветеринарную клинику.

Проведенное рентгенологическое исследование подтвердило наличие инородных тел из золота в желудках обеих собак. Врач настоял на проведении срочной операции, так как металл мог нанести серьезный вред внутренним органам.

Хирургическое вмешательство завершилось благополучно, и на данный момент шпицы находятся в процессе восстановления под присмотром медиков.

