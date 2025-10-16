Состояние ухудшилось внезапно: стала известна причина смерти Дайан Китон

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Актриса ушла из жизни 11 октября.

Из-за чего умерла Дайан Китон

Фото: www.globallookpress.com/Armando Gallo

People: Дайан Китон умерла от пневмонии

Актриса Дайан Китон умерла от пневмонии, сообщила семья актрисы журналу People.

По сведениям источников издания, состояние звезды «Крестного отца» «внезапно ухудшилось», ее смерть стала неожиданностью.

Дайан Китон, известная как «крестная мама» Голливуда, в 1970–1980-х годах была одной из самых популярных актрис своего времени и музой Вуди Аллена. Всемирную известность ей принесли роли в фильмах «Энни Холл», «Малыш Бум» и культовой картине «Крестный отец», где она сыграла Кэй — супругу Майкла Корлеоне.

В 1977 году актриса удостоилась премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме Вуди Аллена «Энни Холл». В дальнейшем она снялась в ленте «Клуб первых жен», неоднократно сотрудничала с режиссером Нэнси Майерс и участвовала в серии фильмов «Книжный клуб».

Будущая звезда Голливуда появилась на свет в 1946 году в Лос-Анджелесе под именем Дайан Холл и была старшей из четырех детей в семье.

