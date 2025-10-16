В Европе указали на возможный отказ фон дер Ляйен поддержать администрацию США

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Яблоком раздора стало соглашение ООН по сокращению выбросов парниковых газов от судоходства.

Зачем фон дер Ляйен провоцирует США соглашением НАТО

Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Euractiv: фон дер Ляйен может бросить открытый вызов администрации США

США угрожают санкциями странам и чиновникам, которые поддержат соглашение ООН по сокращению выбросов парниковых газов от судоходства. Однако глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может присоединиться к данному договору на этой неделе в Лондоне, несмотря на предупреждения американской стороны. Об этом говорится в материале портала Euractiv.

Журналисты, ссылаясь на собственные источники, полагают, что фон дер Ляйен лично согласилась с твердой позицией Евросоюза (ЕС), тем самым продемонстрировав готовность идти на политические риски. И если прогнозы сбудутся, это будет первый в карьере главы ЕК открытый «вызов администрации США после ряда уступок».

Упомянутое соглашение НАТО подразумевает постепенное введение платы за углерод для судов, функционирующих на самых загрязняющих видах топлива, в расчет берутся выбросы на протяжении всего жизненного цикла топлива. Согласно документу, предпочтение необходимо будет давать альтернативам — водород и синтетическое горючее из возобновляемых источников.

Использование этих позиций в перспективе может усилить позиции Китая в области энергетики. Что, соответственно, воспринимается Штатами как угроза. При этом, по мнению некоторых специалистов отрасли, едва ли соглашение НАТО будет принято и реализовано без участия Вашингтона. А поддержка со стороны ЕК останется лишь символическим жестом.

Несколько дней назад фон дер Ляйен обвинили в самоуправстве. Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что глава ЕК притворяется руководителем целого государства, не обсуждает решения с Евросоветом и не интересуется мнением представителей других стран Евросоюза.

Ранее, писал 5-tv.ru, евродепутат от оппозиционной итальянской партии «Движение „5 звезд“» Данило Делла Валле заявил, что руководство ЕК втягивает Европу в третью мировую войну. А также предложил Урсуле фон дер Ляйен отправить в бой собственных детей. Их у нее семеро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:15
Поляки построили «дорогу в никуда» почти за 500 миллионов долларов
10:14
«Сибирский изумруд»: как в России научились выращивать семена чиа
10:14
Ориентир в большом городе: как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака
10:04
Помогает даже при онкологии: какой гриб защищает от болезней
9:51
Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих
9:48
Будни в женской колонии: как изменится жизнь Блиновской за колючей проволокой

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео