Бразильца спасли от отравления метанолом с помощью русской водки

Бразильский трейдер Клаудио Креспи пережил тяжелое отравление метанолом, а врачи спасли ему жизнь необычным способом — с помощью русской водки. Об этом сообщило Metropoles.

По данным издания, мужчина поступил в больницу с жалобами на сильные боли в животе, одышку и помрачнение сознания. Медики диагностировали у него отравление метанолом, однако необходимого антидота в клинике не оказалось.

Двоюродный брат пациента, который работает врачом, посоветовал родственникам найти источник этилового спирта высокой концентрации. Тогда племянница Креспи вспомнила о бутылке русской водки, подаренной подругой. Именно ее в течение нескольких дней вводили мужчине через зонд для искусственного кормления. После такого курса лечения пациент пошел на поправку.

«Когда печень занята метаболизмом этанола, метанол задерживается и дольше преобразуется в токсичные формы. Это дает организму время вывести часть вещества с мочой и позволяет пациенту получить необходимое лечение», — объяснил такой необычный способ лечения Адемар Симойнш.

По данным Metropoles, состояние бразильца оценивается как стабильное, и он уже выписан из больницы.

