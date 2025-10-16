Бразильца спасли от отравления метанолом с помощью русской водки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Такой курс лечения придется по душе многим.

Бразильца спасли от отравления с помощью русской водки

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Бразильский трейдер Клаудио Креспи пережил тяжелое отравление метанолом, а врачи спасли ему жизнь необычным способом — с помощью русской водки. Об этом сообщило Metropoles.

По данным издания, мужчина поступил в больницу с жалобами на сильные боли в животе, одышку и помрачнение сознания. Медики диагностировали у него отравление метанолом, однако необходимого антидота в клинике не оказалось.

Двоюродный брат пациента, который работает врачом, посоветовал родственникам найти источник этилового спирта высокой концентрации. Тогда племянница Креспи вспомнила о бутылке русской водки, подаренной подругой. Именно ее в течение нескольких дней вводили мужчине через зонд для искусственного кормления. После такого курса лечения пациент пошел на поправку.

«Когда печень занята метаболизмом этанола, метанол задерживается и дольше преобразуется в токсичные формы. Это дает организму время вывести часть вещества с мочой и позволяет пациенту получить необходимое лечение», — объяснил такой необычный способ лечения Адемар Симойнш.

По данным Metropoles, состояние бразильца оценивается как стабильное, и он уже выписан из больницы.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

