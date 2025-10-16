В США женщина-пастор получила условный срок за совращение 14-летней девочки

Бывшая женщина-пастор признана виновной в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой* и приговорена к десяти годам условного заключения. Об этом сообщает телеканал NewsNation.

Линдси Уайтсайд, работавшая молодежным пастором и тренером баскетбольной команды при церкви в городе Эрнандо, совершала преступления против 14-летней девочки на протяжении семи месяцев — с мая по ноябрь 2024 года.

Следствие установило, что Уайтсайд систематически насиловала подростка*, используя свое служебное положение. В декабре 2024 года подсудимая полностью признала вину и принесла извинения пострадавшей и ее семье.

«Я хочу, чтобы вы знали, что я вас обманула. Вы этого не заслужили. Мне жаль, что я не принесла вашей семье честь и уважение», — сказала Линдси Уайтсайд.

Однако окружной прокурор выразил резкое несогласие с мягкостью приговора, отметив, что «прокуратура запрашивала для преступницы 30 лет тюрьмы». Представитель обвинения подчеркнул, что в деле содержалось более 65 страниц неопровержимых доказательств, а столь лояльное наказание могло быть вынесено исключительно из-за гендерной принадлежности преступника.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.