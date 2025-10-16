Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей в пользу государства

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Применение нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного.

Могут ли конфисковать автомобиль у пьяного водителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право изымать автомобили у водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, вне зависимости от их материального положения. С данными ознакомилось РИА Новости.

Рассмотрение дела касалось водителя, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. Первый раз он отделался административным наказанием, а при повторном нарушении против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ, лишил водительских прав на два года и конфисковал его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства.

Водитель оспаривал решение о конфискации в кассации, однако суд оставил приговор без изменений. Суд подчеркнул, что за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля.

В решении отмечено, что применение нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного. Достаточно наличия двух условий: принадлежность транспортного средства осужденному и его использование при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:15
Поляки построили «дорогу в никуда» почти за 500 миллионов долларов
10:14
«Сибирский изумруд»: как в России научились выращивать семена чиа
10:14
Ориентир в большом городе: как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака
10:04
Помогает даже при онкологии: какой гриб защищает от болезней
9:51
Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих
9:48
Будни в женской колонии: как изменится жизнь Блиновской за колючей проволокой

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео