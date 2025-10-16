Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей в пользу государства

Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право изымать автомобили у водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, вне зависимости от их материального положения. С данными ознакомилось РИА Новости.

Рассмотрение дела касалось водителя, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. Первый раз он отделался административным наказанием, а при повторном нарушении против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ, лишил водительских прав на два года и конфисковал его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства.

Водитель оспаривал решение о конфискации в кассации, однако суд оставил приговор без изменений. Суд подчеркнул, что за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля.

В решении отмечено, что применение нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного. Достаточно наличия двух условий: принадлежность транспортного средства осужденному и его использование при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.

