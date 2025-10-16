Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Четырехдневных праздников не ожидается.

Сколько продлятся майские праздники в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Депутат Бессараб: Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих

В 2026 году майские праздники в России будут короче предыдущих. Об этом в беседе с ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Депутат пояснила, что Трудовой кодекс предусматривает 14 праздничных дней в году, которые переносятся, если выпадают на выходные. Общее количество рабочих дней в 2026 году останется таким же, как в 2025-м — 247 дней.

По ее словам, в 2025 году майские праздники были достаточно длинными — по два раза по четыре дня. В 2026 году, с учетом продолжительных новогодних каникул, по случаю 1 Мая и 9 Мая россияне будут отдыхать по три дня.

Также она отметила, что трехдневные выходные будут в течение года по праздникам 23 Февраля и 8 Марта, но четырехдневных праздников в следующем году не ожидается.

Депутат подчеркнула, что большинство россиян поддерживают идею длинных новогодних каникул, так как это единственный период, когда можно провести время всей семьей, навестить родственников, путешествовать по стране и за границей.

По подсчетам ТАСС, майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет. Для сравнения, в 2022, 2024 и 2025 годах праздники длились суммарно по восемь дней, в 2023 году — семь дней, а в 2019 году — девять дней. В 2018 году россияне отдыхали четыре дня на первые майские праздники и только один день в День Победы.

