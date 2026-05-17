«Нельзя блокировать то, что согласовано»: Фицо назвал ошибкой вето Орбана на кредит Киеву

Фицо: решение Орбана заблокировать кредит Украине было ошибочным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ошибкой решение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать решение Европейского союза (ЕС) о выдаче киевскому режиму 90 миллиардов евро в кредит.

«Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято», — сказал Фицо в ходе встречи со студентами.

Словацкий лидер отметил, что в период согласования сам был против предоставления займа и отказался участвовать в обсуждении. По его мнению, неправильным со стороны Орбана было препятствовать выплате уже согласованных средств. Венгерский премьер добавил, что кредит соответствует международному праву, а в Евросоюзе остается значительное «пространство для суверенной политики».

В феврале 2026 года Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций против России и решение о военном кредите Украине на 90 миллиардов евро в ответ на прекращение транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что Киев прямо шантажирует Будапешт.

