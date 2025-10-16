США готовят рейды против Венесуэлы

Накануне американские бомбардировщики сутки кружили неподалеку от Каракаса.

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Возможно, усиление мер по информационной безопасности связано с подготовкой США к рейдам против Венесуэлы.

По данным The New York Times, Белый дом разрешил американской разведке проводить спецмероприятия на территории южно-американского государства, в том числе и некие «смертельные операции». Становится понятно, зачем стратегические бомбардировщики B-52 накануе целые сутки кружились неподалеку от венесуэльской столицы. Сам президент США Дональд Трамп во время традиционного брифинга в Белом доме заявил, что, действительно, не исключает ударов по наземным объектам другой страны. Опрадав потенциальные обстрелы борьбой с наркокартелями.

«Я не хочу раскрывать детали, но мы, безусловно, сейчас рассматриваем вариант с атакой на наземные объекты, поскольку море у нас уже под контролем. Раньше огромные объемы приходили на очень дорогих судах. Каждое судно, которое мы выводим из строя, это сохраненные 25 000 американских жизней. Вы думаете: „Вау, это жестко“. Да, это жестко, но вы уничтожаете трех человек и при этом спасаете 25 000», — заявил президент США Дональд Трамп.

