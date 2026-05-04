«Проект «Свобода»: Трамп захотел прорвать иранскую блокаду Ормузского пролива

Эфирная новость 48 0

Пентагон задействует эсминцы, более ста боевых самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп объявил об операции «Свобода» по открытию Ормузского пролива

Прорвать иранскую блокаду попытается Дональд Трамп. Он анонсировал новую операцию под названием «Свобода», которая должна начаться уже сегодня. По заявлению лидера США, цель миссии — обеспечить проход торговых и коммерческих судов в Ормузском проливе. Для этого Пентагон задействует эсминцы, более ста боевых самолетов и около 15 тысяч военнослужащих. Трамп подчеркнул, что любые попытки помешать будут жестко пресекаться.

«Этот процесс под названием проект „Свобода“ призван освободить людей, компании и страны, которые стали жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов. Если этому процессу будут каким-либо образом мешать, то с этим вмешательством нам придется бороться силой», — заявил президент США Дональд Трамп.

В Тегеране резко отреагировали на заявление, отметив, что расценят любое вмешательство как нарушение режима прекращения огня. Иранские власти подчеркнули, что не допустят внешнего контроля над проливом и пригрозили последствиями. Впрочем, по данным Axios, реальные планы Вашингтона могут быть менее жесткими: ВМС США не собираются сопровождать суда и ограничатся мониторингом, а также информированием о свободных от мин коридорах.

Противоречивые заявления вызвали новую волну ироничных комментариев под недавним постом Трампа с подписью «у меня на руках все карты». Пользователи напомнили, что задача настольной игры Uno, карточки которой он держит в руках, — как можно быстрее избавиться от них. А посольство Ирана в Индии — и вовсе выложило ответный пост, подчеркнув, что по этой логике Тегеран — как раз ближе к победе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:45
Мужчина превратил прах родителей в камни и оставил их в памятных местах
19:30
Клубника с сюрпризом: Дмитриенко случайно съел крем с ядом змеи
19:20
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
19:15
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
19:10
В Воронеже отменили парад Победы из соображений безопасности
19:00
Наняла подростков за 350 тысяч: 14-летняя девочка заказала убийство своей мамы

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео