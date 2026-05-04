«Проект «Свобода»: Трамп захотел прорвать иранскую блокаду Ормузского пролива

Трамп объявил об операции «Свобода» по открытию Ормузского пролива

Прорвать иранскую блокаду попытается Дональд Трамп. Он анонсировал новую операцию под названием «Свобода», которая должна начаться уже сегодня. По заявлению лидера США, цель миссии — обеспечить проход торговых и коммерческих судов в Ормузском проливе. Для этого Пентагон задействует эсминцы, более ста боевых самолетов и около 15 тысяч военнослужащих. Трамп подчеркнул, что любые попытки помешать будут жестко пресекаться.

«Этот процесс под названием проект „Свобода“ призван освободить людей, компании и страны, которые стали жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов. Если этому процессу будут каким-либо образом мешать, то с этим вмешательством нам придется бороться силой», — заявил президент США Дональд Трамп.

В Тегеране резко отреагировали на заявление, отметив, что расценят любое вмешательство как нарушение режима прекращения огня. Иранские власти подчеркнули, что не допустят внешнего контроля над проливом и пригрозили последствиями. Впрочем, по данным Axios, реальные планы Вашингтона могут быть менее жесткими: ВМС США не собираются сопровождать суда и ограничатся мониторингом, а также информированием о свободных от мин коридорах.

Противоречивые заявления вызвали новую волну ироничных комментариев под недавним постом Трампа с подписью «у меня на руках все карты». Пользователи напомнили, что задача настольной игры Uno, карточки которой он держит в руках, — как можно быстрее избавиться от них. А посольство Ирана в Индии — и вовсе выложило ответный пост, подчеркнув, что по этой логике Тегеран — как раз ближе к победе.

