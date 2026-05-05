Судья извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа за условия содержания
Подозреваемого держали в одиночной камере без окон, лишали прогулок и ограничивали встречи с адвокатами.
Дело предыдущей попытки покушения на президента США Дональда Трампа приобретает уже почти абсурдный оттенок. Судья извинился перед обвиняемым Коулом Алленом за условия его содержания.
По данным американских СМИ, подозреваемого держали в одиночной камере без окон, лишали прогулок, ограничивали встречи с адвокатами и даже отказали в выдаче Библии. Все это — под предлогом «наблюдения из-за риска самоубийства». Судья назвал такие условия «юридически неприемлемыми». И прямо на заседании заявил: «Приношу свои извинения». После чего потребовал срочный отчет от тюремной службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого в покушении на президента США Дональда Трампа задержали в Вашингтоне после того, как он потерял равновесие во время нападения.
Инцидент произошел 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходило ежегодное мероприятие Ассоциации корреспондентов Белого дома. По данным следствия, 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен ворвался на второй этаж здания и произвел выстрел из дробовика.
