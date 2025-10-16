«Защищаем свои интересы»: Индия ответила на заявления об отказе от нефти из РФ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

В МИД республики объяснили, что закупка ресурсов у России ухудшает отношения с США.

Как Индия объяснила отказ от российской нефти

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД Индии заявил, что закупка российской нефти ухудшает отношения с США

Индия защищает интересы внутреннего потребителя, ставя их в приоритет своей политики в области импорта с учетом нестабильной энергетической ситуации. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Рандхир Джайсвал в интервью изданию Hindu.

По словам дипломата, Индия и США за последние 10 лет показали стремительное развитие сферы импорта. Сейчас между странами идут переговоры на фоне усилившегося интереса нынешней американской администрации к углублению энергетического сотрудничества.

Джайсвал отметил, что Индия и США уже много лет стремятся совместно расширять закупки энергоресурсов. То, что Нью-Дели приобретает российские нефтепродукты несмотря на санкции Запада, стало серьезной проблемой и ухудшило отношения с Вашингтоном, отметил спикер дипведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп выступил с заявлением на пресс-конференции в Белом доме, утверждая, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему не покупать российскую нефть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Путин внес договор на ратификацию о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой
11:37
Стоимость ОСАГО в среднем по стране вырастет на 15%
11:25
Глава ФСБ РФ обвинил Британию в множественных срывах урегулирования конфликта на Украине
11:12
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн умер в возрасте 97 лет
10:55
Турецкие врачи попросили оплату почкой за спасение жизни британского туриста
10:41
«Защищаем свои интересы»: Индия ответила на заявления об отказе от нефти из РФ

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео