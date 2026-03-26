«Влияет на самочувствие»: какой завтрак поможет сохранить бодрость весной

Диетолог Русакова: сбалансированный завтрак поможет сохранить бодрость весной

Правильный весенний завтрак поможет сохранить бодрость и хорошее самочувствие в течение всего дня. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

«Завтрак в этот период оказывает заметное влияние на общее самочувствие. Именно он запускает обменные процессы после ночного отдыха. Утренний прием пищи подает сигнал головному мозгу о пробуждении организма и дает энергию, которая так нужна весной», — отметила эксперт.

Специалист уточнила, что зимой у россиян отмечается дефицит витаминов D и C, магния, железа и других микроэлементов. На это влияют недостаток солнечного света, а также нехватка свежих фруктов и овощей в рационе. Кроме того, к весне ресурсы организма истощаются из-за инфекционных заболеваний, стресса и влияния низких температур. Отсюда и ощущение усталости и упадка сил.

Правильный завтрак поможет улучшить самочувствие, заверила Русакова. Нужно отказаться от фастфуда, избытка сахара и обработанных продуктов. Все это снижает усвоение микроэлементов. Также стоит вычеркнуть высокоуглеводные сладкие газированные напитки. Они кратковременно дают подъем энергии, но он сменяется сонливостью из-за скачков инсулина. От густых смузи с большим содержанием фруктов тоже стоит отказаться. Они могут спровоцировать чувство тяжести.

Начинать утро лучше с воды. Она поддерживает баланс жидкости в организме, объяснила врач. С едой можно пить травяные чаи, цикорий, кофе, при условии, что ваш организм хорошо переносит кофеин либо любые другие напитки без сахара.

В первом за день приеме пище должны содержаться и углеводы, и белки. Последние нужны для восстановления и формирования клеток. А углеводы — это основной источник энергии. Порции должны быть комфортными. В завтраке весной нужно немного сместить акцент на витамины и белки. А сама пища должна быть легкой, добавила диетолог.

Эксперт советует на завтрак в это время года есть омлет, творог, крупы, зелень, орехи, свежие или замороженные овощи и фрукты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.