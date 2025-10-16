Трамп выразил уверенность в намерении Индии якобы отказаться от покупки нефти РФ

Трамп заявил, что Индия якобы намерена отказаться от покупки нефти РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия не будет покупать нефть у России. Американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме, что премьер-министр Нарендра Моди якобы пообещал ему прекратить покупку данного ресурса у РФ. По словам Трампа, это стало «важным шагом» — теперь он попытается убедить Пекин последовать примеру Нью-Дели.

Отказаться от покупки российской нефти сразу нельзя, отметил Трамп, но этот процесс скоро завершится. Также он добавил, что Индия может вновь начать покупать российские энергетические ресурсы после завершения конфликта на Украине.

«Он меня заверил в том, что нефть у России закупать не будет. Он не покупает свою нефть у России. Это началось. Невозможно сделать это немедленно, есть некоторый процесс. Но этот процесс скоро завершится», — заявил Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере 100% на поставки из Индии и Китая из-за того, что эти страны поддерживают торговые связи с Россией. Более мягкие 25-процентные пошлины США на индийские товары вступили в силу 27 августа.

