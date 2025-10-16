Не только старики: почему все больше молодых людей страдают от болезней костей

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Как защититься от заболеваний опорно-двигательного аппарата?

Как защититься от заболеваний костей и суставов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ортопед Литвиненко: заболевания костей стремительно молодеют

Болезни костей и суставов занимают третье место по распространенности среди хронических заболеваний, они уступают лишь онкологии и патологиям сердечно-сосудистой системы. Врачи называют эту пугающую тенденцию «эпидемией костей», о ее причинах URA.RU рассказал ортопед с 20-летним стажем Андрей Литвиненко.

Особенно тревожно, что такие заболевания заметно молодеют: по словам эксперта, в последние годы с жалобами на боли в коленях и позвоночнике обращаются люди 30–40 лет, а иногда и младше.

Причина тенденции — в остром недостатке движения и лишнем весе. Современный человек проводит целые часы за компьютером или телефоном, у него застаивается кровь, в результате кости и суставы недополучают питания. Вдобавок ослабевшие мышцы не справляются с распределением нагрузки — суставы воспаляются и деформируются.

Как предотвратить заболевание костей

Больше двигаться

Если вы заняты сидячей работой, то следует делать хотя бы короткие разминки каждые 40–50 минут. Очень полезно для суставов заниматься ходьбой, плаванием и легкой гимнастикой.

Наладить питание

Чтобы сохранить кости здоровыми и крепкими, необходимо включить в рацион источники кальция и витамина D: молочные изделия, рыбу, орехи и яйца. Также можно принимать добавки, но только по согласованию с врачом.

Следить за весом

Если копить лишние килограммы, вы будете давать дополнительную нагрузку на колени  и остальные суставы.

Отказаться от вредных привычек

Сигареты и алкоголь мешают обмену веществ и не дают костям получать достаточно питания. Откажитесь от этих привычек, иначе все остальные средства будут малоэффективны.

