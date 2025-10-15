Кривая спина разрушает тело изнутри: чем опасен сколиоз и можно ли его вылечить

Почему искривляется позвоночник? В чем скрытая опасность проблем со спиной? Какой угол искривления опасен для внутренних органов? Как не довести себя до сколиоза и почему лечение нельзя откладывать в долгий ящик? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

От чего может искривиться позвоночник

В Новосибирске врачи спасли школьницу с искривлением позвоночника в 115 градусов. Хирурги установили металлические винты, в результате чего рост девочки увеличился сразу на восемь сантиметров. А в центре Рошаля девочке смогли исправить сколиоз четвертой степени, после чего ребенок подрос на 11 сантиметров. От патологического искривления позвоночника не застрахован никто.

«Сколиоз — это хроническое заболевание. Характеризуется оно боковым искривлением позвоночника, то есть искривлением во фронтальной плоскости, сочетающимся с ротацией и торсией позвонков. То есть позвонки искривляются сразу в трех плоскостях», — рассказывает невролог Ксения Арифджанова.

Даже неправильная поза во время поездок на электросамокате может спровоцировать сколиоз. А он, в свою очередь, уже рискует обернуться целым набором заболеваний: от проблем с желудком до депрессии.

Что такое сколиоз

Позвоночник человека не может быть абсолютно прямым — так заложено природой.

«Наш позвоночник для того, чтобы максимально амортизирующую функцию выполнять, имеет четыре изгиба. Два лордоза и два кифоза. Лордоз, соответственно, это изгиб внутрь, кифоз — это изгиб наружу. В норме этот изгиб составляет где-то 20-40 градусов», — поясняет невролог, алголог Светлана Заболотная.

Сколиоз — это боковое искривление, чаще всего спровоцированное недостатком физической активности, неправильной осанкой, снижением тонуса мышц.

Увы, но от сколиоза не застрахован никто. Как, например, Сергей Агаджанян — известный спортсмен, русский Халк. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники.

«Во время тренировки получил серьезную травму со смещением, в результате чего я был долгое время прикован к постели», — говорит он.

Сегодня Сергей, несмотря на серьезную травму, продолжает достигать уверенных побед в большом спорте. На восстановление ушло шесть лет.

«Это была медикаментозная реабилитация, длительный прием препаратов, растяжки, иглоукалывание, то есть рефлексотерапия, которую проводили специалисты. И пробовал ползать вначале, ходить. Много лет ходил с палочками», — делится мужчина.

Почему важно здоровье позвоночника

Но и без серьезных травм позвоночник — под угрозой. Причем еще даже в утробе матери.

«Когда мама носит ребеночка в утробе, очень важно, чтобы тазовые косточки были синхронизированы. И когда у мамы крестец травмирован, то ребеночек уже лежит в состоянии искажения. И это мы называем идиопатический сколиоз, то есть ребеночек рождается уже с заведомо склонностью к нарушению осанки», — поясняет остеопат Людмила Бутенко.

От искривления позвоночника начинает страдать весь организм. И в этом его главная опасность. Главный симптом — боль.

«Когда происходит дисбаланс, нарушается биомеханика позвоночника, тогда возникает боль. Потому что какие-то мышцы работают в гипернагрузке, какие-то мышцы не дорабатывают», — разъясняет алголог.

У детей искривление позвоночника может спровоцировать неправильное развитие внутренних органов. Обнаружить опасную патологию у ребенка родители могут сами.

«Можно немножко завести назад, сколько сможет ребеночек. Мы увидим и ключицы, и первое ребро. Вот это наша система иммунная. Переход грудная клетка на шею. А здесь пищевод, трахея, щитовидная железа, лимфатическая система», — показывает остеопат.

Спускаясь ниже, можно попросить ребенка положить руки на ребра и подышать. Руки должны подниматься синхронно.

«Например, ребенок, который не каждый день ходит в туалет, то мы точно получим уже с левой стороны нарушение подвижности тазовой кости. И это будет потом сказываться и на объеме подвижности всей ноги, и на подреберье слева», — указывает эксперт.

Важно не упустить момент. Чем раньше проблема будет обнаружена, тем быстрее ее можно будет исправить.

«Подростковый сколиоз развивается в основном в возрасте с 10 до 18 лет. Является самым частым, самым быстро прогрессирующим и самым опасным. Взрослый сколиоз, как правило, является вторичным и связан с заболеваниями костной системы и опорно-двигательного аппарата», — предупреждает невролог.

Можно ли вылечить сколиоз

Сколиоз на ранних стадиях не требует лечения, его можно исправить правильными привычками.

«В формировании правильной осанки главную роль играет мышечный корсет и поведенческий компонент, когда мы сами себя обучаем, как правильно сидеть, обращая на это внимание. Это должно быть для нас на уровне манеры поведения, что мы сидим выпрямив спину, расправив плечи», — объясняет Заболотная.

Лечение зависит от возраста и осложнений. Но запускать сколиоз категорически нельзя.

«У нас одно плечо выше, другое ниже. У нас и внутренние органы, там область сердца, дыхание, печень, работа внутренних органов, и также искажается положение костей черепа, а это центральная нервная система, которая всем управляет. Как только организм из биологической активности выходит, то тогда наступают уже органически необратимые процессы», — перечисляет остеопат.

А если спина беспокоит и болит — всегда есть обезболивающее.