Финансовая пирамида в Челябинске оставила вкладчиков без миллионов рублей

Жертвы финансовой пирамиды из Челябинска пытаются вернуть потерянные миллионы в суде. Все они участники так называемого «Клуба инвесторов. Его создатели привлекали новичков подарками, обещали красивую жизнь и быстрый заработок. Многие рискнули сбережениями, но только вместо прибыли, потеряли последнее. Есть шанс у них вернуть свои деньги — выяснял корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Вместо процентов от инвестиций им теперь приходят повестки в суд. Пайщики, потерявшие миллионы рублей, рассказывают прокурорам и служителям Фемиды, как бенефициары потребительского кооператива выманивали деньги. Многие приходят ради того, чтобы просто взглянуть в глаза тем, кто оставил их с ни с чем.

«Сомнений не было. Выглядело все как инвестиционный проект. Первые два месяца были выплаты по процентам, а потом все выплаты прекратились», — рассказала пострадавшая Елена Сергеева.

Елена Сергеева хотела как можно быстрее погасить ипотеку. Взяла еще один кредит и вложила средства в финансовый кооператив, менеджеры которого пообещали приумножить инвестиции. Как итог — погрязла в долгах и даже рискует остаться без жилья.

В легкие деньги поверили сотни человек, многие из них, как и Елена, набрали кредитов, чтобы сколотить состояние. Люди вкладывали сбережения в кооператив «Велес» и общество «Меридиан». Инвестиционные проекты стремительно набрали популярность. Охват — шесть регионов. Клиентов заманивали различными бонусами, акциями, а также условиями, которые не в силах был предложить ни один банк. Даже давали гарантии.

«Участники организованной группы придавали вид правомерности своей действиям, говорили, что потерпевшие получают доход, вернут инвестированные денежные средства. Однако знали, что условия договора выполнить не смогут и денежные средства возвращать не намерены», — рассказала старший помощник прокурора Челябинска Дарья Артемова.

Пайщики и эксперты назвали руководителей кооператива аферистами, а Центробанк нашел в работе компаний признаки финансовой пирамиды.

«Как финансоваая пирамида работает? Она не имеет самостоятельного дохода, она имеет доход за счет новых вкладчиков. Для того, чтобы привлекать клиентов, компании предлагают условия намного выше рынка. Надо экономически понимать, что ни один бизнес не приносит такую рентабельность в виде 100% годовых», — рассказал управляющий партнер юридической компании Алексей Гатин.

Кооперативы курировали одни и те же лица. По крайней мере, на бумаге. Это Эдуард Капшеев и Галина Манойлова.

По одной из версий, один из организаторов пирамиды даже попытался прикрыть следы, сумев легализовать как минимум девять миллионов рублей. Но оперативникам удалось раскрыть планы ушлых коммерсантов. Год назад парочку задержали. Дело дошло до суда.

Подсудимым грозит реальный срок. Также они могут лишиться имущества. Суд арестовал их счета, недвижимость на сумму свыше 18 миллионов рублей. Вот только общий ущерб значительно больше, а значит, многие инвесторы вряд ли смогут вернуть свои деньги.

