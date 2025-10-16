Подросток выстрелил себе в ногу и инсценировал собственное похищение

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

В ChatGPT он искал информацию о мексиканских картелях.

Подросток инсценировал собственное похищение в США

Фото: 5-tv.ru

NYP: Подросток выстрелил себе в ногу и инсценировал собственное похищение

Подросток из Флориды инсценировал собственное похищение и даже выстрелил себе в ногу, чтобы сделать историю убедительнее. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 25 сентября в городе Даннеллон. Полиция нашла брошенный автомобиль 17-летнего Кейдена Спейта с пулевым отверстием в лобовом стекле, следами крови, а рядом — разбитый телефон. Первоначально следствие полагало, что юношу похитили «четверо латиноамериканцев на светлом фургоне» — именно так юноша описал «злоумышленников» в сообщении членам семьи.

Однако вскоре следователи обнаружили, что Спейт незадолго до исчезновения купил товары для кемпинга, а на его ноутбуке нашли запросы в ChatGPT о том, как «пролить свою кровь без боли», и о «мексиканских картелях». Один из свидетелей также сообщил, что видел, как подросток спокойно уезжал с места происшествия на велосипеде.

Через три дня, 28 сентября, Спейта нашли живым примерно в 40 километрах от места, где он «пропал». У него было огнестрельное ранение ноги. По данным полиции, юноша выстрелил в себя сам, чтобы версия похищения была убедительной.

Также у подростка нашли пистолет и велосипед. В офисе шерифа подчеркнули, что его «сообщения семье о нападении и похищении были полностью сфабрикованы». После завершения расследования Спейта арестовали и обвинили в даче ложных показаний, стрельбе по автомобилю и хранении оружия.

