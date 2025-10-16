Шашлыки вместо салатов: в Госдуме предложили сократить зимние каникулы в пользу майских

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Россиянам нужно больше кататься на велосипедах и меньше есть оливье, считают депутаты.

Почему Госдума хочет сократить новогодние праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ГД хотят сократить зимние каникулы в пользу майских

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил увеличить майские каникулы за счет новогодних. По его словам, зимой россияне устраивают «оливьевый марафон».

«Наш истинный зимний спорт — не лыжи и не коньки, а дисциплинированное, планомерное поглощение салатов», — цитирует его Life.ru.

Весенние же каникулы обычно получаются гораздо активнее — во время майских праздников россияне проводят время на природе, катаются на велосипедах и гуляют, заявил Депутат. Он отметил, что польза для физического и душевного здоровья от весеннего отдыха очевидна, в отличие от «стратегического поедания яиц с майонезом».

«Если же говорить совсем начистоту, то праздников у нас, пожалуй, даже многовато. Немного бы их подсократить для всеобщего блага и экономической гармонии», — добавил Плякин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в следующем году майские праздники в России будут короче предыдущих. При этом общее количество рабочих дней в 2026-м останется таким же, как в 2025-м — 247 дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

