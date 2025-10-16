«Взаимная заинтересованность»: итоги встречи Лаврова и главы МИД Марокко

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 14 0

Дипломаты подчеркнули дружественные и доверительные отношения между двумя странами.

Лавров встретился с главой МИД Марокко

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: у РФ и Марокко взаимная заинтересованность в развитии торговли

У России и Марокко взаимная заинтересованность в развитии торговли между странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Марокко Насером Буритой.

«У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы наращивать объемы товарооборота, искать сферы предложения взаимных инвестиций. У нас общее мнение, что потенциал практического сотрудничества в этих сферах далеко не исчерпан», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что наши страны настроены и дальше укреплять дружественные и доверительные отношения.

Бурита также сказал, что его государство видит в РФ «близкого и дорого партнера». Он отметил, что Россия является важным игроком на мировой арене, но при этом остается честным переговорщиком, которому можно довериться.

Глава российского МИД также поблагодарил представителя Марокко за то, что его государство придерживается взвешенной и сбалансированной позиции по Украинскому вопросу.

Лавров отметил, что и Марокко, и большинство стран глобального Юга и глобального Востока понимают, что для устойчивого урегулирования данного конфликта, необходимо устранить его первопричины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров отметил интерес арабских стран к ядерным технологиям РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:05
В Белом доме сообщили о начале телефонного разговора Путина и Трампа
18:00
«Взаимная заинтересованность»: итоги встречи Лаврова и главы МИД Марокко
17:54
«Многое меняется»: Гурцкая о жизни с инвалидностью в современном обществе
17:41
Винодела раздавило прессом для отжима винограда на глазах у отца
17:37
В Санкт-Петербурге мужчина склонял детей к употреблению наркотиков и насиловал
17:34
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео