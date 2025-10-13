Не только нефть и газ: Лавров об интересе арабских стран к ядерным технологиям РФ

Строительство АЭС в Египте — это один из ярких примеров сотрудничества в данной сфере.
Лавров: арабские страны все больше интересуются ядерными технологиями РФ
Все больше стран арабского региона интересуются российскими ядерными разработками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами арабских стран.
«Все больше и больше стран региона (арабского. — Прим. ред.) интересуется нашим опытом в сфере ядерных технологий, ядерной энергетики, неэнергетических применений ядерной энергии», — отметил дипломат.
Флагманским проектом в этой области он назвал строительство в Египте первой в стране атомной электростанции «Эль-Дабаа».
Лавров подчеркнул, что сотрудничество с арабскими странами в последние годы динамично развивается в разных сферах.
«У нас много проектов, которые касаются не только энергетики, не только нефтегазовых процессов. Мы сотрудничаем, как вы знаете, в рамках ОПЕК+, в рамках форума стран-экспортеров газа, но не только», — пояснил глава МИД РФ.
