Лучшие годы позади? В каком возрасте мозг достигает своего пика

Человеческий мозг достигает своего пика в зрелом возрасте

Мозг человека способен показывать наилучшие результаты вовсе не в юности, а в зрелом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии, изучив более десятка исследований о когнитивных и личностных особенностях людей разных возрастов. Об этом сообщает The Conversation.

«По мере того, как ваша молодость уходит в прошлое, вы можете начать бояться взросления. Для многих из нас общее психологическое функционирование на самом деле достигает пика в возрасте от 55 до 60 лет. Возможно, пришло время перестать относиться к середине жизни как к обратному отсчету и начать воспринимать его как пик», — заявил профессор психологии Жиль Жиньяк.

Команда проанализировала 16 ключевых когнитивных и личностных характеристик, включая объем памяти, скорость обработки информации, эмоциональный интеллект и моральное мышление. Исследователи отметили, что именно в диапазоне от 55 до 60 лет большинство этих показателей достигают наивысших значений, а снижение наблюдается после 65 лет. Некоторые черты, такие как эмоциональная стабильность и добросовестность, продолжают расти даже до 70–75 лет.

Ученые объясняют этот феномен сочетанием жизненного опыта и устойчивости к стрессу, которые компенсируют снижение скорости мышления. По их словам, именно поэтому многие успешные руководители, судьи и управленцы находятся в возрасте от 50 до 60 лет.

