Исполнявшая песни иноагентов певица Логинова помещена под арест на 13 суток

Певица Диана Логинова, которая исполняла треки иноагентов, была арестована на 13 суток. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Решение вынес Дзержинский районный суд по административному нарушению, которое предусмотрено 20.2.2 КоАП, — организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.

Уточнялось, что мать арестованной 18-летней студентки пришла на заседание со стопкой грамот и дипломов наследницы. При этом сама Диана вместе с группой пела в центре Петербурга композиции иноагентов, среди которых был запрещенный к распространению трек музыканта Noize MC* «Лебединое озеро»**.

Суд привлек девушку к ответственности за выступление, которое прошло 11 октября у метро «Площадь Восстания», где находилось примерно 70 человек прохожих. Выступление не было согласовано предварительно с властями города. При этом петербуржцы пожаловались на большое скопление людей, что уточнили в пресс-службе городских судов.

По словам политолога Сергея Григорьева, такие акции происходят как результат влияния западных структур, использующих подростков для раскачки ситуации в стране и оценки реакции общества, правоохранительных органов и СМИ.

«Эта девочка — экспертный срез, посмотреть, как будут действовать силовики, что напишут, как отреагирует общество. И, исходя из этих реакций, они принимают решение, стоит ли эти акции увеличивать по всей стране или отложить до каких-то обстоятельств. То есть это эксперимент», — пояснил эксперт.

Помимо этого, он добавил, что подростки становятся инструментом в чужих руках, и им не следует ждать помощи из-за границы.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов.

* — признан иноагентом в РФ

** — признан информацией, запрещенной к распространению на территории РФ