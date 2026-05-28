«Бросать буду»: Евгения Медведева рассказала о подготовке к свадьбе

Мария Гоманюк
Спортсменка не сходится во мнениях со своем женихом. Однако она активно идет на уступки.

Евгения Медведева: натренировала руки для броска букета невесты на своей свадьбе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и артист балета Ильдар Гайнутдинов рассказали о планах на свадьбу, однако, как выяснилось, многое будет зависеть от ее будущего мужа. Об этом пара поговорила с корреспондентом 5-tv.ru на премии Института развития интернета (ИРИ).

Во время беседы спортсменка призналась, что у нее уже есть опыт участия в свадебных традициях, и поэтому она готова бросать букет невесты на торжестве.

«Я уже не раз кидала букет невесты, натренировала руки, так что я думаю, букет бросать точно буду», — поделилась Евгения с улыбкой.

При этом корреспондент уточнила у пары, планируют ли они провести роспись и свадьбу в один день или хотят разделить эти события, чтобы гости и сами молодожены не устали и смогли лучше насладиться праздником.

Медведева первой взяла инициативу, ответив, что пока в планах рассматривается торжество на два дня. После этого фигуристка повернулась к своему избраннику и уточнила, совпадает ли его мнение с ее видением.

На что Гайнутдинов улыбнулся и лаконично признался, что хотел бы уложиться в один день. Медведева сразу поддержала жениха и согласилась с его вариантом.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Медведева в своем Telegram-канале показывала кадры с выбора свадебного платья и подписала публикацию словами о важном дне. На снимках фигуристка позировала в белом наряде с корсетом и фатой. При этом точную дату официальной церемонии Медведева и Гайнутдинов пока не раскрывали.

Роман пары начался после совместного участия в проекте «Звездные танцы». Изначально Гайнутдинов не собирался соглашаться на работу в шоу из-за плотного графика, однако возможность выступать в паре с Медведевой изменила его решение.

Про свои отношения фигуристка и артист балета открыто заявили летом 2025 года, когда Медведева опубликовала совместные фотографии. Позднее, в середине ноября, спортсменка показала видео, на котором Гайнутдинов сделал ей предложение руки и сердца, а она ответила согласием.

