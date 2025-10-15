Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Вносятся изменения в статью Уголовного кодекса РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Согласно новой версии закона, для привлечения к уголовной ответственности достаточного одного административного нарушения, связанного с деятельностью иноагента. Ранее для этого требовалось не менее двух нарушений в течение года.

Также закон устанавливает уголовную ответственность для лиц, которые уже были осуждены за нарушения законодательства об иноагентах.

Несоблюдающим регламент порядка деятельности иноагентов грозит до двух лет лишения свободы.

* — признан (ы) иноагентом в России