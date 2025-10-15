Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 13 0

Гражданам, несоблюдающим регламент порядка деятельности, грозит до двух лет лишения свободы.

Усилении ответственности для иноагентов в России

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Вносятся изменения в статью Уголовного кодекса РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Согласно новой версии закона, для привлечения к уголовной ответственности достаточного одного административного нарушения, связанного с деятельностью иноагента. Ранее для этого требовалось не менее двух нарушений в течение года.

Также закон устанавливает уголовную ответственность для лиц, которые уже были осуждены за нарушения законодательства об иноагентах.

Несоблюдающим регламент порядка деятельности иноагентов грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России обновлен список иноагентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан (ы) иноагентом в России

