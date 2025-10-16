Отказалась знакомиться: в Белгородской области мужчина избил девушку стулом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Неумение принимать отказы обернулось для дамы серьезными травмами.

Мужчина избил девушку стулом в Белгородской области

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белгородской области мужчина избил девушку стулом за отказ в знакомстве

В Борисовском районе Белгородской области 32-летний мужчина ударил стулом 27-летнюю девушку в кафе после того, как она отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к столику, где отдыхали две девушки, и попытался завести разговор. Когда потерпевшая убрала стул, который принес себе мужчина, он схватил его и нанес удар по голове девушки. Врачи диагностировали у женщины серьезную травму головы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. 

Ранее житель Красноярска оказался за решеткой после того, как в одном из сел Емельяновского района произошел пожар с трагическим исходом. Следственные органы подозревают его в том, что он стал косвенной причиной гибели женщины и ее маленького сына. Об этом сообщается на официальном портале Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По имеющейся информации, конфликт между мужчиной и хозяйкой дома возник во время его визита. В ходе ссоры подозреваемый ударил женщину по голове несколько раз, в результате чего она потеряла сознание.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег жилище и ушел с места происшествия. Пожар унес жизни женщины и ее малолетнего сына, которые не смогли выбраться из горящего дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:14
«Всегда готово»: посольство РФ в Венгрии об обеспечении встречи Путина и Трампа
22:00
«Мероприятие классное»: Самойлова впервые вышла в свет после расставания с Джиганом
21:58
«Дружба и братство»: Леван Павлиашвили рассказал об отношениях с отцом
21:40
Опасное купание: чем можно заразиться в теплом бассейне
21:20
Военкор Зуев погиб в результате удара украинского БПЛА в Запорожской области
21:18
Отказалась знакомиться: в Белгородской области мужчина избил девушку стулом

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео