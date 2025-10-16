«Мероприятие классное»: Самойлова впервые вышла в свет после расставания с Джиганом

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 30 0

Модель сияет среди звезд шоу-бизнеса уже в статусе «свободной женщины».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Самойлова впервые после разрыва с Джиганом посетила светское мероприятие

Блогер и модель Оксана Самойлова впервые после разрыва с рэп-исполнителем Джиганом появилась на светском мероприятии — девичнике певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Уже в статусе «свободной женщины» Оксана сияет среди звезд шоу-бизнеса. По Самойловой и не скажешь, что недавно у нее произошел разрыв с мужем — она выглядит эффектно и пребывает в отличном настроении.

На кадрах с вечеринки Бузовой Самойлова делится впечатлениями от тематического мероприятия и изысканной кухни.

«Мероприятие классное. Котлеты вкусные», — заявила она.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова официально подали документы на развод, заявление было зарегистрировано в мировом суде 6 октября. Пара состояла в браке с 2012 года. Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего Давида.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Самойлова прокомментировала развод с Джиганом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:14
«Всегда готово»: посольство РФ в Венгрии об обеспечении встречи Путина и Трампа
22:00
«Мероприятие классное»: Самойлова впервые вышла в свет после расставания с Джиганом
21:58
«Дружба и братство»: Леван Павлиашвили рассказал об отношениях с отцом
21:40
Опасное купание: чем можно заразиться в теплом бассейне
21:20
Военкор Зуев погиб в результате удара украинского БПЛА в Запорожской области
21:18
Отказалась знакомиться: в Белгородской области мужчина избил девушку стулом

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео