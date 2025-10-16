«Мероприятие классное»: Самойлова впервые вышла в свет после расставания с Джиганом

Блогер Самойлова впервые после разрыва с Джиганом посетила светское мероприятие

Блогер и модель Оксана Самойлова впервые после разрыва с рэп-исполнителем Джиганом появилась на светском мероприятии — девичнике певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Уже в статусе «свободной женщины» Оксана сияет среди звезд шоу-бизнеса. По Самойловой и не скажешь, что недавно у нее произошел разрыв с мужем — она выглядит эффектно и пребывает в отличном настроении.

На кадрах с вечеринки Бузовой Самойлова делится впечатлениями от тематического мероприятия и изысканной кухни.

«Мероприятие классное. Котлеты вкусные», — заявила она.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова официально подали документы на развод, заявление было зарегистрировано в мировом суде 6 октября. Пара состояла в браке с 2012 года. Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего Давида.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Самойлова прокомментировала развод с Джиганом.

