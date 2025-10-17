Новые правила: ГОСТ на видеоигры введут в России

ГОСТ на видеоигры разрабатывается в России

Какие именно игры могут включить в школьную программу — не уточняется. Но, вероятно, лишь те, что будут соответствовать новому ГОСТу, который решили ввести в России. Теперь разработчики не смогут играть по собственным правилам. К тому же, стандарт может разрушить весь творческий процесс. К каким последствиям приведет такое решение — разбирался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Вслед за колбасой, тушенкой, вычислительными машинами, ГОСТ добрался и до видеоигр. Их критерии классификации разрабатывают в Росстандарте. Правда, все держат в тайне. Только размытые формулировки. Новый ГОСТ может вернуть наш геймдев в нулевые, по словам разработчиков, с которыми даже никто не консультировался.

А именно по нашим разработчикам все эти пока неясные нововведения ударят в первую очередь. Могут увеличить и время создания игр, и их стоимость. А многие игры могут просто не дойти до релиза.

«Если будут какие-то тематические ограничения, если мы поднимаем тему православия, если мы поднимаем тему язычества. Если какая-то из этих тем будет выбита, ну, фактически, у нас разваливается концепция продукта», — рассказал операционный директор студии разработки видеоигр Максим Николаев.

Да, присматриваться к играм нужно, за рубежом они давно стали еще одним способом пропаганды. «Плохие русские» встречаются во многих шутерах.

Поэтому необходимо развиваться и выходить на мировой рынок со своими ценностями, уверяют эксперты. А ГОСТ может помешать. При этом, отечественный игрострой уже придерживается обязательных возрастных маркировок. Как и зарубежные разработчики на нашем рынке. Кажется, все уже давно придумано.

«Ключевой риск этого ГОСТа — это ограничение творческой свободы для игроделов, так как у нас сейчас существует федеральный закон, который в принципе нормально работает. А это дополнительное ограничение, которое может наших отечественных издателей игр ограничивать и ставить их в невыгодное положение на конкурентном рынке», — отметил эксперт в IT, киберспорте и индустрии игр Иван Калмыков.

Индустрия у нас, можно сказать, только встает на ноги. Стоимость разработки высокая, получить прибыль сложно. Бестселлеры — по пальцам пересчитать. По некоторым данным, бюджет всемирно известной Atomic Heart — 25 миллионов долларов. Игра окупилась за первые несколько месяцев продаж. На российской площадке заработала больше десяти миллионов долларов. На зарубежных — больше 15. Получить прибыль из-за рубежа вышло благодаря юрлицу на Кипре. На внутреннем рынке выйти на окупаемость, не говоря о серьезной прибыли, практически невозможно. И ГОСТ может стать еще одним поводом для производителей игр уйти из страны.

«Если бы наша отечественная геймдев-сфера была бы устаканенной, тогда, может быть, это имело бы смысл. Потому что регуляция должна быть так или иначе. Но пока в зачатке, регулировать это нет смысла», — считает геймер Матвей Мельников.

Да и вообще, игры не подшипники, болты, которые можно подогнать под один стандарт, уверяют разработчики. Ввести ГОСТ на творческую продукцию — то же самое что на картины, музыку, фильмы.

«Таких примеров за последние три года было достаточно много. От попыток сделать акцизы на видеоигры или вести прокатные удостоверения, которые должны были бы тоже направлены на развитие, но пытались в основном регулировать в отрасли силами тех людей, которые в этом не разбираются», — сказал руководитель организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

С одной стороны, отечественных игроделов сейчас поддерживают через гранты, платформы. Рассматривают геймдев как полноценный сектор экономики, а не просто развлечение. А с другой стороны — попытки снова что-то регулировать и, по всей видимости, запрещать. Или просто PR-ход. Ведь ГОСТы по умолчанию носят рекомендательный характер, но все равно у каждого из них есть шанс стать обязательным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.