Россияне начали экономить на покупках: темпы роста расходов резко упали

Россияне начали экономить на покупках

Жители России стали значительно меньше тратить в магазинах, а темпы роста расходов за год сократились более чем вдвое. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитический бюллетень Альфа-банка.

По данным экспертов, если в начале года рост потребительских расходов составлял 13–14%, то к концу июля этот показатель снизился до 6%. Особенно активно россияне начали экономить в сентябре. Аналитики отмечают, что подобные изменения в поведении покупателей поставили ритейл в «переходное состояние».

Как пояснил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, за восемь месяцев 2025 года товарооборот вырос лишь на 2,2%, что в четыре раза меньше прошлогодних темпов. Наибольшее падение спроса зафиксировано на непродовольственные товары, тогда как продукты первой необходимости остаются в приоритете.

Гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров связывает снижение покупательской активности не только с ростом цен, но и с изменениями на рынке труда. Он отметил, что растет доля граждан с неполной занятостью, а также сокращаются премии и бонусы, что вынуждает людей ограничивать необязательные траты.

По прогнозу консалтинговой компании IBC Real Estate, по итогам 2025 года оборот розничной торговли может вырасти до 64,1 триллиона рублей, что составит около 7,6%. При этом эксперты ожидают, что основной рост обеспечат региональные сети, а также магазины с низкими ценами и онлайн-ритейл, куда постепенно смещается спрос покупателей.

