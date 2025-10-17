Россияне начали экономить на покупках: темпы роста расходов резко упали

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Люди все чаще отказываются от спонтанных трат, переходят в магазины с низкими ценами и предпочитают онлайн-шоппинг.

Почему россияне начали экономить на покупках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне начали экономить на покупках

Жители России стали значительно меньше тратить в магазинах, а темпы роста расходов за год сократились более чем вдвое. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитический бюллетень Альфа-банка.

По данным экспертов, если в начале года рост потребительских расходов составлял 13–14%, то к концу июля этот показатель снизился до 6%. Особенно активно россияне начали экономить в сентябре. Аналитики отмечают, что подобные изменения в поведении покупателей поставили ритейл в «переходное состояние».

Как пояснил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, за восемь месяцев 2025 года товарооборот вырос лишь на 2,2%, что в четыре раза меньше прошлогодних темпов. Наибольшее падение спроса зафиксировано на непродовольственные товары, тогда как продукты первой необходимости остаются в приоритете.

Гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров связывает снижение покупательской активности не только с ростом цен, но и с изменениями на рынке труда. Он отметил, что растет доля граждан с неполной занятостью, а также сокращаются премии и бонусы, что вынуждает людей ограничивать необязательные траты.

По прогнозу консалтинговой компании IBC Real Estate, по итогам 2025 года оборот розничной торговли может вырасти до 64,1 триллиона рублей, что составит около 7,6%. При этом эксперты ожидают, что основной рост обеспечат региональные сети, а также магазины с низкими ценами и онлайн-ритейл, куда постепенно смещается спрос покупателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
Медбрат уверовал в высшие силы из-за вернувшегося из мертвых пациента
12:26
Путин после разговора с Трампом проинформировал Совбез о содержании беседы
12:11
В Челябинской области найден загадочно пропавший дальнобойщик из Чебоксар
12:02
Ботокс с побочкой: как уколы красоты уродуют лицо и губят здоровье
11:57
У двухлетней туристки случился отек мозга после купания в бассейне
11:41
Труханов: у жены главы Одесской ОВА Кипера есть гражданство России

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео