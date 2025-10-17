Естественная реакция организма: как справится с осенней хандрой или депрессией

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

У женщин упадок сил и настроения в это время года встречается чаще.

Как справится с осенней хандрой

Фото: 5-tv.ru

Осеннюю хандру и депрессию вызывают физиологические и психологические причины

Осенняя хандра или депрессия могут быть вызваны как физиологическими, так и психологическими причинами. Об том, как бороться с этими состояниями, написало издание Life.ru.

Осенью многие страдают от хандры или депрессии. И то и другое может быть вызвано целым рядом факторов. Например, упадок духа может подтолкнуть физиологические изменения, вызванные сменой сезона. Осенью снижается выработка таких гормонов, как серотонин и меланин. А они отвечают за хорошее настроение, сон и внутренний ритм всего организма.

Психологические факторы: стресс, усталость и переутомление, которые достигают пика в это время года. Негативно влияет на состояние и сокращение солнечного света. У женщин осенняя хандра и депрессии наблюдаются чаще из-за гормональных особенностей и эмоциональной восприимчивости. При хандре повышается раздражительность, снижается интерес к любимым занятиям, концентрация и работоспособность, но повышается сонливость.

С подобным состоянием поможет справиться светотерапия — увеличение времени, проведенного на улице в светлое время суток, или использование ламп, имитирующих дневное освещение. Физическая активность тоже способствует улучшению настроения, так как тренировки, особенно на свежем воздухе, повышают выработку серотонина — гормона радости.

Четкий режим сна, медитация, ведение дневника настроения также помогают в борьбе с хандрой. Немалую роль в этом процессе играет и питание. Важно включать в рацион продукты, богатые витаминами группы B, магнием, омега-3 жирными кислотами и витамином D. Они помогают поддерживать тонус и эмоциональное равновесие.

Однако, кроме осенней хандры, встречается еще и депрессия. А это состояние намного тяжелее. От хандры ее отличают более радикальные проявления. Это уже не просто снижение активности и настроения. Это полная потеря интереса к жизни и к любимым вещам, хроническая усталость и невозможность выполнять даже самые привычные повседневные задачи. Кроме того, при депрессии могут проявиться и физические недомогания: боли или скачки аппетита.

У женщин она также появляется чаще, чем у мужчин.

Еще одно отличие — это продолжительность. Хандра — это временное явление, которое может пройти само по мере адаптации организма к новому времени года, приблизительно через две недели. А вот депрессия за это время не отступит.

С ней не справиться самостоятельно, поэтому, если есть подозрения на то, что вы впали в такое состояние, то стоит обратиться к специалисту. С подобными симптомами можно попасть к врачу бесплатно по ОМС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как восстановиться после болезненных отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

