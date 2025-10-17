Высокопоставленный чиновник не смог пережить ночь с тремя женщинами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Он был обнаружен мертвым в номере отеля.

Чиновник не смог пережить ночи с тремя женщинами

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нигерии таможенный чиновник Лавал Тукур был найден мертвым утром 16 октября в отеле, где провел ночь с тремя женщинами. Об этом сообщает The Guild Nigeria.

Сотрудники гостиницы рассказали, что Тукур заселился в отель накануне, а утром перестал открывать дверь. Персоналу пришлось вскрыть замок, после чего чиновник был обнаружен неподвижным на кровати. В мусорном ведре работники отеля заметили пакетики с препаратами для усиления эрекции, что может быть связано с причиной смерти.

Полиция задержала трех женщин, проводивших ночь с Тукуром: две из них заселились в отель вместе с ним, третья присоединилась позже. В таможенной службе выразили соболезнования, назвав гибель коллеги тяжелой утратой, и подтвердили сотрудничество с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в штате Невада трагически погиб молодой человек 25 лет, который за несколько минут до смерти прислал своей девушке сообщение о хорошем настроении. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, парень работал уборщиком в одном из казино и во время своей смены наткнулся на оставленную кем-то сигарету. Не подозревая об опасности, он выкурил ее, не зная, что внутри могут находиться наркотические вещества.

После этого молодой человек написал своей девушке, что у него «счастливый день», но вскоре потерял сознание и больше не пришел в себя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:17
ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области
14:11
«На полную мощность»: Обран об организации переговоров Путина и Трампа в Будапеште
14:00
Дыхание прерывается: что вреднее для здоровья — вейп или сигареты
13:55
В Кремле призвали не откладывать надолго встречу Путина и Трампа
13:47
Песков: Путин ясно изложил позицию РФ по поставкам ракет Tomahawk Украине
13:40
Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости