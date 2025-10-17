Высокопоставленный чиновник не смог пережить ночь с тремя женщинами

В Нигерии таможенный чиновник Лавал Тукур был найден мертвым утром 16 октября в отеле, где провел ночь с тремя женщинами. Об этом сообщает The Guild Nigeria.

Сотрудники гостиницы рассказали, что Тукур заселился в отель накануне, а утром перестал открывать дверь. Персоналу пришлось вскрыть замок, после чего чиновник был обнаружен неподвижным на кровати. В мусорном ведре работники отеля заметили пакетики с препаратами для усиления эрекции, что может быть связано с причиной смерти.

Полиция задержала трех женщин, проводивших ночь с Тукуром: две из них заселились в отель вместе с ним, третья присоединилась позже. В таможенной службе выразили соболезнования, назвав гибель коллеги тяжелой утратой, и подтвердили сотрудничество с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в штате Невада трагически погиб молодой человек 25 лет, который за несколько минут до смерти прислал своей девушке сообщение о хорошем настроении. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, парень работал уборщиком в одном из казино и во время своей смены наткнулся на оставленную кем-то сигарету. Не подозревая об опасности, он выкурил ее, не зная, что внутри могут находиться наркотические вещества.

После этого молодой человек написал своей девушке, что у него «счастливый день», но вскоре потерял сознание и больше не пришел в себя.

