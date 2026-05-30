Неидеально — не значит плохо: какая привычка опасна для дачников

Дарья Бруданова
Синдром отличника может привести любителей отдохнуть на природе к выгоранию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Психолог Елена Шпагина: желание довести дачу до идеала приводит к выгоранию

Желание довести до идеала дачу часто приводит к эмоциональному выгоранию. Об этом Lenta.ru сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления МИРЭА Елена Шпагина.

Иногда человек настолько одержим желаем сделать все идеально, что грядка, не прополотая в субботу утром, превращается в личный провал.

«Мы привыкаем оценивать свою успешность по материализованным результатам: количество банок с огурцами равно компетентности взрослого человека», — сказала психолог.

Однако с учетом современных реалий времени и сил на все просто не хватает. Зачастую из-за синдрома отличника дача становится второй работой. Это, в свою очередь, ведет к эмоциональному выгоранию.

Чтобы место отдыха не превратилось в бесконечный поток задач, Шпагина порекомендовала соблюдать правило «трех приоритетов». То есть из всего списка дел нужно выбрать три самых важных, а остальные оставить в качестве хобби, которые можно делать по настроению.

При этом очень важно не ругать себя за «бездельничество». Можно, как добавила психолог, проговаривать следующую фразу: «Я могу этого не делать, и мир не рухнет. Дача не сдает отчет в налоговую».

Главная ценность дачи заключается в возможности отдохнуть, расслабиться и получить удовольствие от контакт с природой, добавила Шпагина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, могут ли у дачников отобрать участки из-за борщевика. Этот вопрос вызывает жаркие споры не один год.

Неидеально — не значит плохо: какая привычка опасна для дачников
