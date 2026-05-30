Умерла балерина Мариинского театра Любовь Кунакова

Давид Андриясов

Любовь Кунакова оставила заметный след в истории отечественного балета как талантливая исполнительница и наставник нескольких поколений артистов.

На 75-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, выдающаяся балерина и педагог-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. О ее смерти сообщила пресс-служба театра.

Творческую карьеру Любовь Алимпиевна начала в 1974 году в Мариинском театре. До 1992 года она была одной из ведущих солисток балетной труппы, исполнив множество знаковых партий классического репертуара. Среди наиболее известных работ артистки — роли в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар» и «Дон Кихот». Также она выступала на сценах других театров страны.

После завершения сценической карьеры Кунакова посвятила себя педагогической деятельности. С 1997 года она работала педагогом-репетитором Мариинского театра, а затем стала балетмейстером-репетитором. При ее участии классические постановки театра были перенесены на сцены Минска, Афин, Токио и городов Бразилии.

За многолетний вклад в развитие отечественного искусства Любовь Кунакова была удостоена званий заслуженной и народной артистки РСФСР, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2025 году ей был вручен орден «За заслуги в культуре и искусстве» за большой вклад в развитие российской культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

