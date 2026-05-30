Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение в школах

Ученикам первых классов не будут выставлять оценки за поведение в школах. Об этом говорится в официальном приказе Министерства просвещения (Минпросвещения) России.

«Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — говорится в документе.

Для остальных же классов ведомство уже утвердило четкие критерии. Специалисты будут учитывать их дисциплину, социальные навыки, личные качества, а также учебную активность и участие в жизни школы.

Новую модель контроля за поведением уже успели протестировать на более чем 40 тысячах учеников с первого по восьмой классы. Внедрять такую систему будут постепенно. В следующем учебном году оценивать поведение начнут в пилотном режиме — для этого выберут по десять школ в каждом регионе России. Затем такая практика станет обязательной для всех общеобразовательных учреждений страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оценивать поведение учащихся будут по трехуровневой системе: образцовое, допустимое и недопустимое.

