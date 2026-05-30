Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение в школах

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Для остальных учащихся уже утверждены критерии контроля их дисциплины.

Кому не будут ставить оценки за поведение в школах

Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученикам первых классов не будут выставлять оценки за поведение в школах. Об этом говорится в официальном приказе Министерства просвещения (Минпросвещения) России.

«Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — говорится в документе.

Для остальных же классов ведомство уже утвердило четкие критерии. Специалисты будут учитывать их дисциплину, социальные навыки, личные качества, а также учебную активность и участие в жизни школы.

Новую модель контроля за поведением уже успели протестировать на более чем 40 тысячах учеников с первого по восьмой классы. Внедрять такую систему будут постепенно. В следующем учебном году оценивать поведение начнут в пилотном режиме — для этого выберут по десять школ в каждом регионе России. Затем такая практика станет обязательной для всех общеобразовательных учреждений страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оценивать поведение учащихся будут по трехуровневой системе: образцовое, допустимое и недопустимое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

16:47
В «Единой России» потребовали ввести единые правила для платных парковок
16:29
«Было очень сложно»: Влад А4 признался в своей слабости
16:08
Часть налога вернут семьям: кто сможет получить новую выплату с 1 июня
15:45
Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение в школах
15:25
«Нужно себя любить»: Юлианна Караулова — об отношении к спорту
15:05
Умерла балерина Мариинского театра Любовь Кунакова

Сейчас читают

«Перестал подтягиваться, тяжело»: Пригожин собрался худеть с помощью уколов
«Бог туда привел»: женщина — о спасении девочки от нападения педофила в Тюмени
Мужчина затащил девочку в подъезд и пытался изнасиловать в Тюмени
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео