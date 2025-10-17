«Он нас покинул»: эвакуированный Путиным из Китая мальчик умер в Дагестане

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

На Родину ребенок вернулся в сентябре на спецборте летного отряда «Россия».

Что сейчас с эвакуированным по приказу Путина мальчиком

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эвакуированный Путиным из Китая мальчик умер в Дагестане

Пятилетний Алим Алимурзаев из Дагестана, которого в начале сентября эвакуировали из Китая по распоряжению президента России Владимира Путина, скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О трагедии сообщил отец ребенка, Магомед Алимурзаев, в интервью изданию «КП — Северный Кавказ».

«Он нас покинул», — сказал отец, отметив, что это стало тяжелым ударом для всей семьи и для тех, кто следил за судьбой мальчика и поддерживал его в борьбе с болезнью.

История Алима получила широкий отклик в начале сентября. Тогда президент России распорядился направить спецборт летного отряда «Россия» в Китай, чтобы доставить тяжело больного ребенка домой. Китайские врачи, наблюдавшие мальчика, рекомендовали срочную эвакуацию из-за ухудшения его состояния.

Ребенка перевезли из Пекина в Москву 4 сентября. Сообщалось, что состояние маленького пациента стабилизировалось.

Позже, 19 сентября, мальчика доставили на родину, в Дагестан. Тогда глава региона Сергей Меликов поручил Минздраву республики поддерживать постоянную связь с родственниками Алима и лечащими врачами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:27
Мужчина уступил неверную жену любовнику за корову: «Береги ее»
17:21
Черногория планирует ввести визы для российских туристов
16:55
В Новосибирске два мальчика провалились под лед озера и погибли
16:46
«Спасибо. Хорошего вечера!»: дебютант снял фильм по сценарию Паулины Андреевой
16:42
Путин поздравил журналистов агентства Russia Today с 20-летием вещания
16:39
Собянин: завершены проекты благоустройства в районах Куркино и Хорошево-Мневники

Сейчас читают

Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
Эксклюзивные кадры со съемок нового клипа на песню Григория Лепса и SHAMAN
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео