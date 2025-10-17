Врачи раскрыли состояние найденного рядом с мусоркой младенца в Петербурге

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Девочка доставлена в дом малютки.

Состояние найденного рядом с мусоркой младенца в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Младенец, которого обнаружили рядом с мусорным баком на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, доставлен в дом малютки и в в данный момент хорошо себя чувствует. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал сотрудник организации.

«Накормили, напоили, все хорошо. Никаких переохлаждений и травм у ребенка нет», — сообщил собеседник.

Накануне местный дворник нашел коляску с плачущей девочкой, оставленную около помойки. После этого он вызвал полицию и скорую помощь. По словам очевидцев событий, малышу на вид примерно три месяца. После прибытия на место младенца сразу осмотрели медработники.

Уточнялось, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Человека, бросившего младенца, разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, это женщина. Бросившей ребенка на улице гражданке грозит до года в местах лишения свободы.

Ранее, писал 5-tv.ru, прохожие нашли заживо похороненную новорожденную девочку.

