Не кукла, а ребенок: прохожие нашли заживо похороненную новорожденную девочку

Дарья Орлова
Брошенного на произвол судьбы ребенка обнаружили на берегу реки еще живым.

Родители пытались заживо похоронить новорожденную дочь

Фото: 5-tv.ru

В Индии родители пытались заживо похоронить новорожденную дочь

В одной из деревень на севере Индии мужчина заметил на берегу реки сверток, из которого торчала крошечная рука. Когда она зашевелилась, он понял, что это не кукла, а живой ребенок, и немедленно вызвал спасателей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Прибывшие на место медики и полицейские достали из земли новорожденную девочку, которая находилась в тяжелом состоянии. У ребенка были травмы и проблемы с дыханием. Врачи диагностировали у нее инфекцию и сепсис, однако благодаря быстрой помощи малышка осталась жива.

По словам жителей деревни, подобные случаи в Индии происходят нередко, поскольку в некоторых семьях до сих пор сохраняется негативное отношение к рождению девочек. Доктор Раджеш Кумар пояснил, что причиной таких поступков часто становится давление со стороны родственников и общества.

Местная жительница по имени Наньхе Сингх добавила, что в их деревне на женщин нередко оказывается давление, чтобы они родили мальчика.

«Отцы не хотят девочек, поэтому матери ходят в храмы и проводят ритуалы, чтобы родить сына», — рассказала Сингх.

Власти региона начали расследование. Родители младенца разыскиваются полицией, а сама девочка находится под наблюдением врачей.  

