«Тревожный сигнал»: в Иране проснулся спавший 700 тысяч лет «зомби-вулкан»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Он может создать угрозу для населения близлежащих городов.

В Иране проснулся спавший 700 тысяч лет вулкан Тафта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Иране проснулся спавший 700 тысяч лет вулкан Тафтан

Ученые зафиксировали признаки активности на вулкане Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался потухшим последние 710 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.

«Наши результаты показывают, что Тафтан более активен, чем считалось ранее», — заявил старший автор исследования и вулканолог Пабло Гонсалес.

Он подчеркнул, что сейчас извержения нет, но под вулканом нарастает давление, которое в будущем может привести к тихому или мощному извержению. В течение 2024 года отмечались выбросы дыма и пепла из кратера.

Также за 10 месяцев с 2023 по 2024 год вершина вулкана поднялась на девять сантиметров, и процесс продолжается. По мнению исследователей, поднятие поверхности может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину до 1,6 километра.

Используя новый метод обработки спутниковых данных «фильтр синфазных помех», ученые определили, что источник деформации находится на глубине 470–630 метров под вершиной. На западных и восточных склонах вулкана также были зафиксированы сдвиги, которые не связаны с осадками или землетрясениями, а указывают на внутренние вулканические процессы.

За вулканом находятся города Хаш (около 130 километров) и Захедан (около 160 километров), а на пакистанской стороне — город Тафтан (около 100 километров). В случае извержения население может столкнуться с выпадением пепла, токсичными газами, разрушением инфраструктуры и сельхозугодий.

Гонсалес отметил, что причин для паники пока нет, однако региональным властям рекомендуется усилить мониторинг вулкана.

«Это тревожный сигнал, который должен побудить к дополнительному изучению Тафтана», — добавил он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Актриса Наталья Варлей госпитализирована в столичную клинику
20:19
Путин: Россия борется и всегда будет бороться за свой суверенитет
20:10
Женщина выдавала своего сына за больного раком и собирала деньги на лечение
20:04
Сийярто: Венгрия обеспечит безопасность Путина на саммите с Трампом
20:00
Венгерский вопрос: почему для встречи Путина и Трампа предложили именно Будапешт
19:59
«Старых» слушателей не обидим точно»: Тима Белорусских вернулся на сцену

Сейчас читают

«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео