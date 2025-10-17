«Тревожный сигнал»: в Иране проснулся спавший 700 тысяч лет «зомби-вулкан»

В Иране проснулся спавший 700 тысяч лет вулкан Тафтан

Ученые зафиксировали признаки активности на вулкане Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался потухшим последние 710 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.

«Наши результаты показывают, что Тафтан более активен, чем считалось ранее», — заявил старший автор исследования и вулканолог Пабло Гонсалес.

Он подчеркнул, что сейчас извержения нет, но под вулканом нарастает давление, которое в будущем может привести к тихому или мощному извержению. В течение 2024 года отмечались выбросы дыма и пепла из кратера.

Также за 10 месяцев с 2023 по 2024 год вершина вулкана поднялась на девять сантиметров, и процесс продолжается. По мнению исследователей, поднятие поверхности может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину до 1,6 километра.

Используя новый метод обработки спутниковых данных «фильтр синфазных помех», ученые определили, что источник деформации находится на глубине 470–630 метров под вершиной. На западных и восточных склонах вулкана также были зафиксированы сдвиги, которые не связаны с осадками или землетрясениями, а указывают на внутренние вулканические процессы.

За вулканом находятся города Хаш (около 130 километров) и Захедан (около 160 километров), а на пакистанской стороне — город Тафтан (около 100 километров). В случае извержения население может столкнуться с выпадением пепла, токсичными газами, разрушением инфраструктуры и сельхозугодий.

Гонсалес отметил, что причин для паники пока нет, однако региональным властям рекомендуется усилить мониторинг вулкана.

«Это тревожный сигнал, который должен побудить к дополнительному изучению Тафтана», — добавил он.

