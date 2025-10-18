Прессек Белого дома грубо ответила журналисту на вопрос о саммите РФ и США

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 19 0

Ливитт заявила репортеру, что место для встречи выбрала «его мать».

Кто выбрал место для саммита России и США

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт грубо ответила сотруднику издания HuffPost на вопрос о том, кто выбрал место для встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Твоя мама», — приводит слова представителя Белого дома HuffPost.

Вдобавок Ливитт раскритиковала автора вопроса за то, что он считает себя журналистом, когда тот спросил у нее, считает ли она свой ответ остроумным. По словам пресс-секретаря, работник издания является «крайне левым писакой», которого всерьез не воспринимают даже коллеги. Ливитт попросила его впредь не присылать свои «неискренние, предвзятые и бредовые вопросы».

Саммит России и США пройдет в Будапеште. Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе встречи венгерские власти обеспечат Путину все необходимые меры безопасности. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД республики Петер Сийярто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:03
Прессек Белого дома грубо ответила журналисту на вопрос о саммите РФ и США
9:44
«Это ошибка с самого начала»: отец Илона Маска обрушился с критикой на Евросоюз
9:28
ФСБ рассекретила свидетельства о зверствах в немецких лагерях в Константиновке
9:12
«Спасибо» от организма: какие продукты богаты омега-3
8:56
Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским
8:41
Силы ПВО Росси за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник

Сейчас читают

«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео