Сийярто: Венгрия обеспечит безопасность Путина на саммите с Трампом

В ходе саммита в Будапеште венгерские власти обеспечат президенту РФ Владимиру Путину все меры безопасности и беспрепятственный въезд на территорию страны. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД республики Петер Сийярто.

«Мы готовы обеспечить все условия для того, чтобы президенты США и России могли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности обеспечить условия для предстоящей встречи Путина и Трампа. Глава республики успешно провел телефонные переговоры с президентом России и сообщил, что подготовка к саммиту «идет на полную мощность».

В саммите России и США в Будапеште предположительно будут участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что телефонный разговор Лаврова и Рубио необходим для дальнейшего планирования встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.