«Живу на светлой стороне»: Марк Тишман рассказал, как поддерживает здоровье

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 79 0

Безупречный внешний вид исполнитель не связывает с волшебством.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Тишман регулярно ходит в спортзал для крепкого иммунитета

Здоровый образ жизни доступен даже с загруженным творческим графиком. Как можно улучшить иммунитет — в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист России Марк Тишман на фестивале «Белая трость».

По его словам, чтобы следить за здоровьем, он посещает спортзал три раза в неделю. К тому же исполнитель предпочитает больше передвигаться пешком и часто бывать на свежем воздухе.

«Это для меня важно. Проветриваю помещение. Если чувствую, что есть риск заболеть, то капли одни использую, которые капаю в нос, вроде, они помогают для иммунитета», — добавил артист.

К тому же певец придерживается сбалансированного питания. Однако, несмотря на то, что Тишману 46 лет, регулярные медицинские обследования он не проходит.

«Мне уже 46 лет, конечно, надо уже, но я не очень это все делаю», — отметил он.

Такой безупречный внешний вид для своего возраста исполнитель не аргументирует волшебством. Напротив, он подчеркнул, что, как человек верующий, не обращается за помощью к магам и колдуньям.

«Живу на светлой стороне и стараюсь все связанное с ведьмами, с гаданиями не пускать. Верю в Бога, в лучшее в человеке и в мире», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Марк Тишман задумался о создании семьи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

21:21
Школьник открыл аварийный выход в самолете, который должен был лететь в Минводы
21:09
Вэнс высказался о бело-сине-красном галстуке главы Пентагона: «Может быть»
20:57
Школьник играл со свечками для торта и устроил пожар в квартире в Кургане
20:45
«Пока ты — любовь»: экс-супруг участницы «Дом-2» Ермолаевой снова женился
20:38
На Бали нашли пролежавшее несколько дней на арендованной вилле тело россиянина
20:14
«Живу на светлой стороне»: Марк Тишман рассказал, как поддерживает здоровье

Сейчас читают

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео