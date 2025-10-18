«Живу на светлой стороне»: Марк Тишман рассказал, как поддерживает здоровье

Певец Тишман регулярно ходит в спортзал для крепкого иммунитета

Здоровый образ жизни доступен даже с загруженным творческим графиком. Как можно улучшить иммунитет — в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист России Марк Тишман на фестивале «Белая трость».

По его словам, чтобы следить за здоровьем, он посещает спортзал три раза в неделю. К тому же исполнитель предпочитает больше передвигаться пешком и часто бывать на свежем воздухе.

«Это для меня важно. Проветриваю помещение. Если чувствую, что есть риск заболеть, то капли одни использую, которые капаю в нос, вроде, они помогают для иммунитета», — добавил артист.

К тому же певец придерживается сбалансированного питания. Однако, несмотря на то, что Тишману 46 лет, регулярные медицинские обследования он не проходит.

«Мне уже 46 лет, конечно, надо уже, но я не очень это все делаю», — отметил он.

Такой безупречный внешний вид для своего возраста исполнитель не аргументирует волшебством. Напротив, он подчеркнул, что, как человек верующий, не обращается за помощью к магам и колдуньям.

«Живу на светлой стороне и стараюсь все связанное с ведьмами, с гаданиями не пускать. Верю в Бога, в лучшее в человеке и в мире», — заключил он.

