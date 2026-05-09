«Чтобы снова достичь победы»: Джанго поздравил бойцов СВО с 9 Мая

Лилия Килячкова
Артист поблагодарил бойцов за их ежедневный подвиг и неоценимый вклад в достижение победы.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певец Джанго поздравил бойцов СВО с 9 Мая

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, вносят неоценимый вклад в достижение победы. Таким образом певец Джанго (настоящее имя Алексей Поддубный — Прим. ред.) поздравил бойцов с Днем Победы. Свое поздравление артист озвучил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Братцы, спасибо вам огромное за ваш ратный подвиг. Я поздравляю вас с днем Великой Победы. Мы, конечно же, ожидаем и делаем, что от нас зависит, а вы в особенности, конечно же, для того чтобы достичь этой победы снова. <…> Вы вносите неоценимый вклад в то, чтобы эта победа была достигнута», — сказал артист.

Также Джанго пожелал военнослужащим живыми и невредимыми вернуться с победой домой.

Ранее в беседе с 5-tv.ru артист назвал День Победы главным праздником российского народа. Артист также поделился, что парад Победы для него не просто важное событие, а одна из главных семейных традиций.

