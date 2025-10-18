«Уже перезрел»: певец Марк Тишман задумался о создании семьи
Певец Марк Тишман задумался о создании семьи
Певец Марк Тишман впервые задумался о создании семьи в 46 лет. Своими мыслями артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Белая трость».
Отвечая на вопрос о том, готов ли он к браку и детям, участник музыкального проекта «Фабрика звезд-7» отметил, что созрел для создания семьи и не собирается скрывать личную жизнь от поклонников.
«Я думаю, что да (созрел — Прим. Ред). Уже перезрел. Никогда не поздно (заводить детей -Прим. Ред.). Я думаю, что все случится, и вы об этом узнаете, потому что вы все на виду», — уточнил звезда.
Также Тишман неоднозначно ответил на вопрос о том, какой он видит свою будущую избранницу, отметив, что уже не в том возрасте, чтобы выдвигать условия противоположному полу.
«Как произойдет, так и узнаете, какая она будет. Я уже в том возрасте, когда мне должны выкатывать пожелания, а не я. Я уже взрослый мужчина», —добавил знаменитость.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин присвоил Тишману звание заслуженного артиста России.
