МВД: более 12 тысяч человек подали заявки о переезде из-за рубежа в Россию

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

На фоне ситуации в Прибалтике программа по добровольному переселению соотечественников в РФ продолжает набирать обороты.

МВД: в Россию из-за рубежа хотят переехать тысячи человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более 12 тысяч россиян, находящихся за границей, подали заявления о переезде в Россию по государственной программе с начала 2025 года. Об этом рассказали в Миграционной службе МВД.

Представители ведомства подчеркнули, что программа содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников активно продолжает развиваться на территории страны и демонстрирует устойчивый интерес со стороны русскоязычного населения за рубежом.

Кроме того, в сообщении отмечается, что первый заместитель главы департамента ведомства по работе с беженцами Анна Вишнякова посетила Псковскую область, чтобы оценить возможность депортации россиян из Латвии, Литвы и Эстонии, а также провела рабочие встречи с представителями местных властей и координационных центров.

По ее словам, в ходе переговоров были достигнуты договоренности о применении индивидуального подхода с переселенцами, оперативного решения их вопросов, а также возможности приоритетного обращения за получением государственных услуг в сфере миграции и необходимых документов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Латвии продолжаются массовые выдворения русскоязычных граждан, которые не сдали языковой экзамен и не поддерживают разрушение памятников истории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

23:55
Силы ПВО РФ за два часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами страны
23:49
Собянин: Завершена реставрация деревянной колокольни в усадьбе Кусково
23:37
МВД: более 12 тысяч человек подали заявки о переезде из-за рубежа в Россию
23:25
«Нужно давить»: как Зеленский нахамил Трампу во время переговоров в Белом доме
23:08
«Заряжает теплом»: певец Александр Панайотов назвал песню всех поколений
22:52
«Угасла искра»: Том Круз и Ана де Армас расстались

Сейчас читают

В Ереване прошел митинг в поддержку Самвела Карапетяна
Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео