МВД: более 12 тысяч человек подали заявки о переезде из-за рубежа в Россию

Более 12 тысяч россиян, находящихся за границей, подали заявления о переезде в Россию по государственной программе с начала 2025 года. Об этом рассказали в Миграционной службе МВД.

Представители ведомства подчеркнули, что программа содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников активно продолжает развиваться на территории страны и демонстрирует устойчивый интерес со стороны русскоязычного населения за рубежом.

Кроме того, в сообщении отмечается, что первый заместитель главы департамента ведомства по работе с беженцами Анна Вишнякова посетила Псковскую область, чтобы оценить возможность депортации россиян из Латвии, Литвы и Эстонии, а также провела рабочие встречи с представителями местных властей и координационных центров.

По ее словам, в ходе переговоров были достигнуты договоренности о применении индивидуального подхода с переселенцами, оперативного решения их вопросов, а также возможности приоритетного обращения за получением государственных услуг в сфере миграции и необходимых документов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Латвии продолжаются массовые выдворения русскоязычных граждан, которые не сдали языковой экзамен и не поддерживают разрушение памятников истории.

