Над Москвой и Петербургом можно увидеть полярное сияние

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 30 0

Ученые фиксируют резкое увеличения яркости природного явления.

Над Москвой и Санкт-Петербургом усилились полярные сияния

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

ИКИ РАН: над Москвой и Петербургом можно увидеть полярное сияние

Ночью с 18 на 19 октября 2025 года в широтах Москвы, Санкт-Петербурга и выше резко усилилась яркость полярных сияний. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По прогнозам астрономов, застать природное явление можно, начиная с 22:20–22:30 по московскому времени. Однако глазами его увидеть не получится. Как пояснили в лаборатории, для широт Москвы нужно использовать видоискатели телефонов и фотоаппаратов.

При этом на широте Санкт-Петербурга и выше до 23:40 по московскому времени наблюдалось уверенное увеличение яркости полярного сияния.

Тем не менее вероятность наблюдения свечения без техники для центральной части России крайне мала.

Как ранее рассказал 5-tv.ru, Солнце за несколько часов сожгло две древние кометы, которые, вероятно, родились вместе из первичного газо-пылевого облака. О непостоянстве в космосе ученые говорили и раньше, когда речь заходила о Юпитере, которого прозвали «космическим дирижером» из-за способности менять траекторию движения малых тел. Так, исследования показывают, что газовый гигант может направить в сторону Земли сотни астероидов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

