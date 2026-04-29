Ждать ли всплеска? Как изменятся цены на аренду квартир в Петербурге с запуском ВСМ до Москвы

Риелтор Юсова: аренда жилья в Петербурге с запуском ВСМ останется доступной

Появление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой существенно не скажется на рынке аренды жилья в Северной столице. Такой прогноз сделала риелтор Юлия Юсова в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мультфильма «Грузовички» и фильма «Ждун-2».

Эксперт отметила, что после запуска магистрали возможен временный всплеск цен на аренду, однако в дальнейшем цены стабилизируются и даже могут снизиться. Это связано с компактностью Петербурга: даже из самых отдаленных районов города можно добраться до центра примерно за полчаса.

«Я думаю, что первоначально цены пойдут очень сильно ввысь, но в дальнейшем они будут опускаться, потому что в принципе Петербург не такой большой город, как Москва, и с самого дальнего уголка до центра города всего лишь полчаса и максимум десять станций, и там, естественно, аренда стоит намного дешевле», — поделилась эксперт.

По мнению риелтора, жилье остается доступным даже за КАДом (кольцевая автодорога Санкт-Петербурга. — Прим. ред.), а время в пути до Москвы не станет фактором для роста аренды квартир.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург строют по поручению президента России Владимира Путина. По проекту по магистрали можно будет доехать из одной столицы до другой за два часа пятнадцать минут без учета остановок, а интервал движения составит четверть часа. ВСМ планируют запустить в 2028 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.