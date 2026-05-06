«Бежали через лес»: бывший пациент рассказал о жестокости в рехабе Стаса Пьехи
После травмы мужчина нуждался в постоянном наблюдении врачей, однако вместо этого он столкнулся с угрозами и эмоциональным давлением от персонала клиники.
Фото, видео: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru
Экс-пациент рехаба Пьехи: после наказания музыкой по ночам пришлось сбежать
Житель Санкт-Петербурга заявил о незаконном удержании и жестоком обращении в реабилитационном центре, связанном с певцом Стасом Пьехой. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.
По словам бывшего пациента, он добровольно поступил в московский центр после тяжелой черепно-мозговой травмы и из-за психических расстройств. Мужчина думал, что получит там полноценную медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, и ему окажут сопровождение специалисты.
Лечения не было вообще
Он пояснил, что при поступлении ему обещали работу с психологами, прогулки, бассейн и восстановительные процедуры. Однако на самом деле условия в центре оказались совершенно другими.
Собеседник сообщил, что пациентов якобы удерживали против воли, угрожали переводом в так называемые мотивационные центры и навязывали участие в программе помощи «12 шагов» вместо полноценного лечения.
Бывший пациент рассказал, что в учреждении не оказалось необходимой медпомощь. Пациенты, по его мнению, не могли своевременно получать лекарства, а просьбы вызвать скорую помощь врачи игнорировали даже при ухудшении состояния лечащихся.
Мужчина также заявил, что в центре практиковались наказания громкой музыкой по ночам и лишение сна.
«Я хотел быть вместе с нормальными психологами, аддиктологами (специалист, который занимается лечением зависимостей. — Прим. ред.), психиатрами, заниматься своим здоровьем», — рассказал мужчина.
По его словам, после черепно-мозговой травмы он нуждался в прогулках и постоянном наблюдении врачей, однако вместо этого столкнулся с угрозами и эмоциональным давлением со стороны персонала. Собеседник подчеркнул, что жаловался на сильные головные боли и ухудшение слуха, однако его состояние в рехабе не воспринимали серьезно.
Последняя капля и побег через лес
Кроме того, мужчина сообщил, что пациентов в учреждении привлекали к ремонту. По его словам, перед визитом Пьехи и съемками телевизионной программы здание приводили в порядок силами самих лечащихся.
«Ремонт делался силами реабилитантов. Красить стены без масок людям с нарушенным здоровьем — не лучшая затея», — сказал он.
Опасаясь перевода в другой центр, мужчина вместе с двумя пациентами решил сбежать. По его словам, ночью они расширили оконную решетку на третьем этаже, после чего выбрались наружу и несколько часов пробирались через лес.
«Мы пролезли через решетку, прыгнули с третьего этажа и три часа бежали через лес», — рассказал бывший пациент.
Беглецы добрались до остановки и вызвать такси, с чем им помогли прохожие. После этого мужчина уехал из России, чтобы пройти лечение в Белоруссии. Он сообщил, что условия в новом реабилитационном центре его полностью устраивают.
Стоимость трехмесячного удержания
По словам мужчины, за три месяца пребывания в московском учреждении он заплатил около 540 тысяч рублей.
Адвокат мужчины рассказали, что жалобы на подобные реабилитационные центры, связанные с ограничением свободы пациентов и спорными методами воздействия, поступают регулярно.
После побега из учреждения мужчина обратился в Следственный комитет, прокуратуру и Росздравнадзор с просьбой провести проверку. Она уже ведется по данному инциденту.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, пациенты заявили о пытках в рехабе под Екатеринбургом вместо лечения.
